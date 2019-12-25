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В Техасе подали прошение о посмертном помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках
Сегодня, 8:46
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lesjasap

В Техасе подали прошение о посмертном помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках

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Эллисон Мэтис отправила заявление от имени семьи погибшего афроамериканца.

В американском штате Техас подали прошение о посмертном помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках. Об этом сообщили журналисты местного телеканала KHOU со ссылкой на адвоката Эллисон Мэтис. Юрист подала заявление от имени семьи афроамериканца, погибшего из-за жесткого задержания полицейскими. Специалист подчеркнула, что речь идет об уголовном деле 2004 о хранении запрещенных веществ.

Флойд был осужден только лишь на основании слов Джеральда Гоинса, полицейского, которому мы больше не можем верить. Мы полностью поддерживаем ходатайство о том, чтобы губернатор теперь помиловал Джорджа Флойда по этому делу.

прокурор округа Харрис Кима Огга

Напомним, что Джордж Флойд арестован в Техасе в феврале 2004 года за распространение наркотиков. В спецоперации по поимке злоумышленника принимал участие офицер  Джеральд Гоинс. Тогда темнокожий подозреваемый  признал вину и провел десять месяцев в тюрьме. По мнению адвоката семьи, Флойд пошел на такую сделку, чтобы избежать более сурового наказания. Он якобы понимал, что суд примет в счет не его показания, а свидетельства полицейского. Позже представителя закона Гоинса обвинили в убийстве невинных людей в ходе рейда. Следствие также установило, что тот давал ложные показания в рамках своих дел на протяжении всей профессиональной карьеры. После этого были пересмотрены дела, в которых принимал участие Гоинс.

Чтобы ходатайство адвоката было удовлетворено, дело Флойда должен рассмотреть совет штата по вопросам освобождений и помилований. После этого документ попадет на подпись губернатору Грэгу Эбботту. В настоящее время прошение юриста поддерживает местная прокуратура. 

Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Дереку Шовину.

Фото и видео: YouTube/KHOU 11

 

 

Теги: джеральд гоинс, джордж флойд, миннеаполис, наркотики, помилование, техас
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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