Байден: вердикт по делу Флойда предоставит возможность "восстановить душу" США

Президент США выступил в связи со 100-дневным нахождением у власти.

Американский президент Джо Байден считает, что вердикт по делу темнокожего гражданина Джорджа Флойда предоставит возможность "восстановить душу" страны. Такое заявление политик сделал в рамках выступления перед сторонниками в штате Джорджия. Мероприятие организовано в связи с преодолением порога в 100 дней работы, в которые глава Белого дома управляет государством.

Мы должны исцелить душу этой страны. Именно это мы должны сделать. И признание виновным убийцы Джорджа Флойда теперь предоставляет нам возможность добиться реального прогресса в деле восстановления души этой страны. Джо Байден, президент США

Лидер США призвал население и коллег к реформации правоохранительной системы, а также искоренению системного расизма. Само мероприятие, на котором выступал Байден, проводилось перед публикой, сидящей в собственных автомобилях. В общей сложности журналисты насчитали 315 машин. Водители приветствовали слова политика гудками.

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Фото: Белый дом