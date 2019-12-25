Байден: вердикт по делу Флойда предоставит возможность "восстановить душу" США

Американский президент Джо Байден считает, что вердикт по делу темнокожего гражданина Джорджа Флойда предоставит возможность "восстановить душу" страны. Такое заявление политик сделал в рамках выступления перед сторонниками в штате Джорджия. Мероприятие организовано в связи с преодолением порога в 100 дней работы, в которые глава Белого дома управляет государством.
Мы должны исцелить душу этой страны. Именно это мы должны сделать. И признание виновным убийцы Джорджа Флойда теперь предоставляет нам возможность добиться реального прогресса в деле восстановления души этой страны.
Джо Байден, президент США
Лидер США призвал население и коллег к реформации правоохранительной системы, а также искоренению системного расизма. Само мероприятие, на котором выступал Байден, проводилось перед публикой, сидящей в собственных автомобилях. В общей сложности журналисты насчитали 315 машин. Водители приветствовали слова политика гудками.
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Фото: Белый дом
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