Медведев: BLM в США стало инструментом противодействия республиканцам

Дмитрий Медведев считает, что у США есть глубинные проблемы в обществе.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что движение Black lives matter в США стало инструментом противодействия республиканцам. Такое заявление чиновник сделал в эфире VKLive, трансляция которого ведется в социальной сети "Вконтакте". По мнению гостя проекта, BLM следует считать отражением глубинных проблем общества в Америке, а самим движением успешно воспользовались политические силы.

В известной степени BLM превратилось в инструмент противодействия республиканцам со стороны демократов. Им, безусловно, воспользовались для достижения собственных политических результатов, и этого нельзя отрицать. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

Дмитрий Медведев заметил, что негативно относятся к ситуации, когда протестующие громят магазины, вне зависимости от того, кто это делает - активисты из Black lives matter или кто-то другой. Спикер подчеркнул, что национальную проблему США подогрели за счет определенных событий, произошедших после смертельного задержания Джорджа Флойда. Темнокожий мужчина погиб от удушающего приема, который в его отношении применил офицер полиции. Медведев уверен, что расовые проблемы в США существуют до сих пор.

Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым