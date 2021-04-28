Чиновник прокомментировал обвинение Праги в причастности спецслужб РФ ко взрывам во Врбетице.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что чешские коллеги стали заложниками действий США. такое заявление чиновник сделал во время выступления в эфире VKLive на площадке социальной сети "ВКонтакте". Гость проекта прокомментировал обвинения Праги в отношении спецслужб РФ, которых иностранцы считают причастными ко взрывам на складе во Врбетице. Из-за данной проблемы страны выслали нескольких дипломатов со своих территорий.

Ну вот они взяли, выслали большое количество наших дипломатов. Они на что рассчитывали, что мы это проглотим, что ли? Я сейчас даже не говорю про повод, который тоже там, понятно, носит высосанный из пальца характер. Пусть докажут еще, что там чего-то происходило. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

Чиновник напомнил, что когда власти страны принимают решение о высылке дипломатических представителей, то за этим следуют зеркальные или асимметричные меры. На данный момент Чехия выслала из страны 18 российских представителей посольства. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипломатической миссии. В МИД РФ назвали обвинения в причастности ко взрывам абсурдными, выдуманными и голословными.

Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым