Чиновник предпочитает не общаться с людьми онлайн.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками. Об этом чиновник сообщил пользователям социальной сети "Вконтакте" в рамках собственного эфира в VKLive.

Нет, видеозвонками я не пользуюсь. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

Чиновник объяснил подписчика, что видеосвязь с родственниками и близкими людьми ему не очень нужна. При этом он отметил, что если речь идет о производственных проблемах, то очень часто такие вопросы носят конфиденциальный характер, поэтому использовать онлайн-общения по таким ситуациям не очень уместное решение.

Медведев заявил о возвращении России и США к холодной войне.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым