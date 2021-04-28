  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:05
293
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками

0 0

Чиновник предпочитает не общаться с людьми онлайн.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками. Об этом чиновник сообщил пользователям социальной сети "Вконтакте" в рамках собственного эфира в  VKLive.

Нет, видеозвонками я не пользуюсь.

Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

Чиновник объяснил подписчика, что видеосвязь с родственниками и близкими людьми ему не очень нужна. При этом он отметил, что если речь идет о производственных проблемах, то очень часто такие вопросы носят конфиденциальный характер, поэтому использовать онлайн-общения по таким ситуациям не очень уместное решение.

Медведев заявил о возвращении России и США к холодной войне.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым

Теги: видеозвонки, видеочат, дмитрий медведев
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии