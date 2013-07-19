Зампред Совбеза РФ напомнил о Карибском кризисе 1962 года.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о возвращении России и США к холодной войне. Такое заявление чиновник сделал в материале для "РИА Новостей". По мнению специалиста, за последние годы российско-американские отношения вернулись к конфликтному противоборству, что ведет к "перманентной нестабильности" для мирового сообщества.

За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности. заявление Дмитрия Медведева

эксперт полагает, что сегодняшняя Россия, как и СССР, находится в состоянии догоняющей Сша по уровню угроз стороне-оппоненту. Он напомнил о возникшем в советское время Карибском кризисе. В 1962 году СССР развернуло на территории Кубы наступательное вооружение. Вашингтону пришлось стянуть военные корабли и взять остров в морскую блокаду.

Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером.

Фото: Facebook/Единая Россия