Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером

Чиновник пообщался с молодыми политиками.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьер-министром. Такое заявление чиновник сделал в рамках общения с молодыми избирателями. Спикер уточнил, что критика поступала на его работу ежедневно.

Я возглавлял исполнительную власть в стране на протяжении 8 лет, будучи председателем правительства. Это глава исполнительной власти - меня критиковали каждый день. Естественно. Исполнительную власть всегда можно критиковать. Дмитрий Медведев, председатель "Единой России"

Он призвал политиков уметь говорить не только на бытовом языке, который понятен гражданам, но также оперировать и профессиональной лексикой. Это необходимо для написания законов любого уровня. Медведев считает важным уметь коммуницировать друг с другом. При этом общение не должно выглядеть как попытка уйти от ответственности или свернуть разговор в сторону.

Медведев считает, что в России "очень скромное" представительство женщин во власти.

Видео: Facebook / Единая Россия