Глава партии провел онлайн-встречу с россиянами.

Дмитрий Медведев считает, что в России "очень скромное" представительство женщин во власти по сравнению с другими европейскими государствами. Об этом председатель политической партии "ЕР" рассказал в рамках онлайн-приема граждан. Чиновник считает, что рост женщин на руководящих должностях скажется на развитии страны положительно.

Представительство женщин во власти очень скромное. Это имеет еще исторические причины. Так было и до революции, и в советский период и, к сожалению, и сейчас представительство женщин скромное по отношению, например, к некоторым европейским странам. Дмитрий Медведев, бывший президент РФ

Таким образом Медведев ответил на вопрос активистки. Она поинтересовалась позицией "ЕР" в вопросе защиты прав женщин, а также представлении их в политических кругах.

Медведев назвал нечестной борьбой введение Киевом санкций против Медведчука.

Фото: YouTube/Фонд Сколково