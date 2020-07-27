По его словам, мигранты также распространяют вирус.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Минздрав и Роспотребнадзор уделить внимание вакцинации мигрантов, которые работают в сфере услуг. Заявление он сделал на совещании о совершенствовании миграционной политики Российской Федерации.

Они нуждаются и в медицинской помощи, я имею в виду все, включая и вакцинацию от коронавируса. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ

По его словам, мигранты также распространяют вирус, поэтому также должны попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора.

Ранее Медведев заявил, что нужно активнее работать над системой мониторинга опасных заболеваний.