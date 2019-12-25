Система позволит купировать риск распространения опасных болезней — или хотя бы его уменьшить.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно активнее работать над системой мониторинга опасных заболеваний, которая поможет снизить риски. С заявлением он выступил на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Мы должны активнее вести работу по созданию системы наблюдения. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ

По его словам, данная система позволит купировать риск распространения опасных болезней — или хотя бы его уменьшить.

Ранее Медведев обсудил с Грефом кибербезопасность и защиту данных.

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