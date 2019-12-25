Медведев обсудил с Грефом кибербезопасность и защиту данных

Об этом политик рассказал на своей странице "ВКонтакте".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом кибербезопасность и защиту данных. Об этом политик рассказал на своей странице "ВКонтакте".

Обсудили вопросы обеспечения безопасности в сфере IT, защиты данных и киберинфраструктуры. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ

Ранее Медведев назвал интерес к вакцине "Спутник V" за рубежом закономерным. Он просил коллег доложить о продвижении российской вакцины в других странах.

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