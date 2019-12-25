Российский фонд прямых инвестиций сделал многое для привлечения предварительных заявок на "Спутник V".

Заместитель председателя главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал интерес к вакцине "Спутник V" за рубежом закономерным. Заявление он сделал на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавируса.

Медведев просил коллег доложить о продвижении российской вакцины в других странах.

Интерес к ней есть, он закономерен, есть хорошие показатели по ней всем известные. Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ

Он подчеркнул, что Российский фонд прямых инвестиций сделал многое для привлечения предварительных заявок на "Спутник V".

Ранее Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов.

Фото: Piter.TV