Чиновник рассказал о показателях по выпуску вакцины "Спутник V" в России.

Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов. Об этом заместитель председателя Совета безопасности рассказал на совещании, посвященном производству и внедрению новых вакцин от COVID-19. По данным чиновника, к концу первого полугодия Россия достигнет показателя по изготовлению вакцин в пределах 5 млн доз.

Важно определить, какие меры еще дополнительно нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства этой вакцины, чтобы выпускать к концу первого полугодия более 5 млн доз и с июня выпускать не менее 1,5 млн Дмитрий Медведев, российский чиновник

Также чиновник объяснил, что в ближайшее время расширится перечень стран, которые одобрили использование российского препарата для профилактики заражения коронавирусом в экстренных случаях. К началу второго полугодия РФ будет выпускать в гражданский оборот не менее 18 млн доз "Спутник V" ежемесячно.

Медведев допустил создание единой валюты в России и Беларуси.

Фото: Правительство России