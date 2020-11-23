Он отметил, что не называет вакцину, так как не хочет, чтобы сложилось впечатление будто какой-то препарат лучше.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев привился от коронавируса два месяца назад. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами.

Я провакцинировался уже месяца два назад. Одной из российских вакцин. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России

Он отметил, что не называет вакцину, так как не хочет, чтобы сложилось впечатление будто какой-то препарат лучше. При этом Медведев подчеркнул, что при выборе вакцины лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

Политик отметил, что перенёс вакцинацию без последствий.

Ранее мы писали, что запись на вакцинацию от COVID-19 открылась на портале Госуслуг.

Видео: YouTube / TASS