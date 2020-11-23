Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил создание единой валюты в России и Беларуси. Заявление он сделал во время общения с журналистами.
По мнению Медведева, необходимо усиливать интеграцию двух стран.
Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора.
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ
По его словам, договор предполагает более тесное соединение потенциалов экономик — это, подчеркнул Медведев, разные направления вплоть до единой валюты.
Ранее Медведев привился от коронавируса два месяца назад.
Видео: YouTube / TASS
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