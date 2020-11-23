Союзный договор предполагает более тесное соединение потенциалов экономик.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил создание единой валюты в России и Беларуси. Заявление он сделал во время общения с журналистами.

По мнению Медведева, необходимо усиливать интеграцию двух стран.

Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ

По его словам, договор предполагает более тесное соединение потенциалов экономик — это, подчеркнул Медведев, разные направления вплоть до единой валюты.

Ранее Медведев привился от коронавируса два месяца назад.

Видео: YouTube / TASS