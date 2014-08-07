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Медведев назвал нечестной борьбой введение Киевом санкций против Медведчука
Сегодня, 13:47
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matveyvn

Медведев назвал нечестной борьбой введение Киевом санкций против Медведчука

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Он назвал данный поступок СБУ "политической инквизицией".

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал нечестной борьбой введение Киевом санкций против Виктора Медведчука, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", и его супруги.

Медведев назвал данный поступок СБУ "политической инквизицией". Политик заявил, что репрессии и преследование оппонентов — самый простой способ для властей страны отвлечь внимание от собственных провалов. По его словам, Медведчук — один из немногих украинских политиков, который выступает восстановление нормальных отношений между Россией и Украиной.

Подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности

Ранее Медведев призвал Минздрав и Роспотребнадзор уделить внимание вакцинации мигрантов.

Фото: pixabay.com

Теги: медведев, медведчук, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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