Он назвал данный поступок СБУ "политической инквизицией".

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал нечестной борьбой введение Киевом санкций против Виктора Медведчука, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", и его супруги.

Медведев назвал данный поступок СБУ "политической инквизицией". Политик заявил, что репрессии и преследование оппонентов — самый простой способ для властей страны отвлечь внимание от собственных провалов. По его словам, Медведчук — один из немногих украинских политиков, который выступает восстановление нормальных отношений между Россией и Украиной.

Подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности

Ранее Медведев призвал Минздрав и Роспотребнадзор уделить внимание вакцинации мигрантов.

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