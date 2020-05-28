В Миннеаполис войдут военные США из-за погромов, устроенных местными жителями.

Бунтующий из-за смерти чернокожего город в США запросил ввод войск. Об этом заявили журналисты местного телеканала Fox 9. Правительство города Миннеаполис в штате Миннесота требуют ввода Национальной гвардии из-за погромов и пожаров, которые устраивают протестующие Активисты несколько дней митингуют из-за смерти чернокожего гражданина Джорджа Флойда. Мужчина умер после жесткого задержания полицией.

Пожалуйста, Миннеаполис, мы не можем позволить трагедии породить еще одну трагедию. Мы просим вашей помощи в сохранении мира Джейкоб Фрей, мэр города

Очевидцы говорят о том, что в городе фиксируются многочисленные случаи грабежа и мародерства. В город направлено несколько десятков полицейских, а в скором времени в Миннеаполис прибудут военные.

Бунт в США из-за смерти чернокожего привел к новой гибели.

Видео: YouTube / Roswell Grey