В Миннеаполисе житель убил активиста, который вел себя агрессивно.

Бунт в США из-за смерти чернокожего привел к новой гибели. Об этом рассказали американские журналисты из CBS Los Angeles. Они рассказали, что на второй день акции протеста в Миннеаполисе при стрельбе погиб еще один активист. По нему открыл огонь владелец ломбарда. Мужчина начал стрелять по людям из-за агрессивного поведения людей, которые по ходу шествия начали нападать и грабить магазины. Раненого успели доставить в больницу еще живым, но пациент все же скончался. В настоящее время правоохранительные органы задержали преступника.

На данный момент в Миннеаполисе выявлено несколько очагов пожаров. Полностью уничтожены огнем несколько магазинов. Из города протесты перекинулись на территорию Лос-Анджелеса. Там против насилия в отношении чернокожих граждан США выступили активисты движения "Жизни черных важны".

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