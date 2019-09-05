Опубликован трейлер "Просто помиловать" с Бри Ларсон и Майклом Б. Джорданом

Премьера картины в России запланирована на 27 февраля 2020.

В сети появился трейлер драматического фильма "Просто помиловать". Фильм расскажет реальную историю одарённого чернокожего юриста Брайана Стивенсона. Свою жизнь герой посвятил борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоёв населения — в том числе неимущих, которые не в состоянии позволить себе квалифицированного и заинтересованного в успешном исходе дела адвоката.

Фильм снял режиссер Дестин Креттон ("Стеклянный замок"). Главные роли в картине сыграли Бри Ларсон, Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Рейф Сполл, О"Ши Джексон мл., Тим Блейк Нельсон, Роб Морган, Рода Гриффис и другие. Премьера картины в России запланирована на 27 февраля 2020.

Ранее мы писали планах студии Warner Bros привлечь Киану Ривза к работе над сиквелом "Константина".

Видео: YouTube/JoBlo Movie Trailers