Киану Ривз может вернуться к роли Константина

Студия Warner Bros. рассматривает возможность снять сиквел про борца с демонами.

Студия Warner Bros. ведет переговоры с Киану Ривзом. Кинокомпания хочет привлечь актера к работе над сиквелом фильма "Константин: Повелитель тьмы", снятого Френсисом Лоуренсем.

По информации зарубежных СМИ, студия рассматривает возможность снять продолжение фильма и в роли главного героя хотят видеть именно Ривза, сыгравшего персонажа в первой части.

Лента "Константин: Повелитель тьмы" вышла в 2005 году. Фильм о детектив с мистическими способностями, который борется с силами зла, собрал в прокате более 230 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов.

В последнее время карьера Киану Ривза идет в гору. В СМИ появилась информации о его возможность участии в следующем фильме серии "Форсаж", а также предстоящих картин киновселенной Marvel. Но больше всего фанатов порадовали новости о его съемках в следующей части "Матрицы", анонсированной этим летом.

Видео: YouTube/Трейлеры на русском языке