Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии

Беспорядки перекинулись с Миннеаполиса на Сент-Пол.

Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Национальной гвардии США. Об этом заявили журналисты из американского телеканала CNN. По данным канала, власти Сент-Пола просят у правительства штата помощи из-за беспорядков, который перекинулись с соседнего города.

Мы запросили помощь Национальной гвардии и ожидаем, что ответ будет положительным Мелвин Картер, мэр города Сент-Пол

Напомним, что ранее с аналогичной просьбой к властям штата обратился мэр Миннеаполиса. Губернатор штата Тим Уолц 28 мая подписал указ о необходимости привлечения военных подразделений к обеспечению безопасности в отдельных городах. Напомним, что несколько дней активисты протестуют из-за гибели чернокожего мужчины, который умер после задержания полицией. После этого начались массовые беспорядки, грабежи и поджоги.

В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста.

Видео: Youtube/ WCCO - CBS Minnesota