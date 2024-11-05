CBS: стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана

Патрик Морриси написал о гибели жертв нападения.

Мужчина, открывший огонь в центре Вашингтона по военнослужащим из Национальной гвардии США, является гражданином Афганистана. Соответствующими данными с американскими журналистами телеканала CBS News поделились источники в правоохранительных органах. Сотрудник полиции уточнил, что нападавшего зовут Рахманулла Лаканвал. Иностранный гражданин из страны Ближнего Востока въехал на территорию США в 2021 году. Известно, что жертвами трагедии стали представители Западной Вирджинии. Ранее через социальные сети губернатор Патрик Морриси объявил общественности, что потерпевшие скончались от ран. Чиновник назвал нацгвардейцев "храбрыми" и отметил, что они погибли, служа родине.

Оба военнослужащих <...> скончались от полученных ранений. Патрик Морриси, губернатор штата Западная Вирджиния

Фото и видео: YouTube / Governor Patrick Morrisey