Нацгвардия США будет обеспечивать безопасность на президентских выборах

Патрик Райдер рассказал о готовности властей США обеспечивать безопасность во время голосования на выборах.

Военнослужащие из американской Национальной гвардии окажут местным экстренным службам поддержку в обеспечении безопасности в Вашингтоне и других городах страны во время президентских выборов, а также после них. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что ранее шеф Пентагона Ллойд Остин одобрил такое вмешательство. До этого запрос на помощь в профильное ведомство отправили власти столичного округа Колумбия. Бойцы Национальной гвардии США будут задействованы в период с 5 по 13 нjября.

Патрик Райдер заверил СМИ, что этот процесс является "стандартной практикой. Она нацелена на повышение безопасности в период организации крупных мероприятий в стране. По информации от спикера Пентагона, порядка 60 бойцов Национальной гвардии задействованы в аналогичных акциях, происходящих в шести американских штатах. Еще 600 военнослужащих в 17 штатах готовы подключиться к усилиям коллег в случае такой необходимости.

В Пентагоне не смогли подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now