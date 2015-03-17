В Пентагоне не смогли подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине

Патрик Райдер рассказал последние данные, которыми обладают США о северокорейских военных в РФ.

Американское министерство по обороне не может подтвердить сообщения в западных СМИ о том, что военнослужащие из Северной Кореи якобы в настоящее время уже задействованы в боевых действиях, происходящих на территории Украины. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник указал на то, что военное руководство в США полагает, что в ближайшие дни Москва задействует на своей стороне бойцов из КНДР для сражения против армии киевского режима. В Пентагоне напомнили, что эти военнослужащие якобы размещены сейчас на российской земле.

Мы ознакомились с сообщениями в прессе о предполагаемых боевых операциях, мы изучаем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

США не повышают готовность своих войск в связи с тренировкой ядерных сил РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now