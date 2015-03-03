США не повышают готовность своих войск в связи с тренировкой ядерных сил РФ

В американском министерстве по обороне рассматривают нынешнюю тренировку стратегических сил сдерживания России как плановое учение, поэтому власти США не повышают боеготовность собственных войск. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Мое понимание заключается в том, что речь идет о заранее запланированном учении. Так что неожиданности тут нет. Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил и их расстановки, что заставило бы нас менять собственную расстановку сил.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
В Пентагоне не стали комментировать данные о нехватке у США ракет для систем ПВО.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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