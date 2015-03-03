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США не повышают готовность своих войск в связи с тренировкой ядерных сил РФ

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Патрик Райдер прокомментировал маневры России с ядерным стратегическим оружием.

В американском министерстве по обороне рассматривают нынешнюю тренировку стратегических сил сдерживания России как плановое учение, поэтому власти США не повышают боеготовность собственных войск. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Мое понимание заключается в том, что речь идет о заранее запланированном учении. Так что неожиданности тут нет. Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил и их расстановки, что заставило бы нас менять собственную расстановку сил.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне не стали комментировать данные о нехватке у США ракет для систем ПВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: патрик райдер, пентагон, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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