США не повышают готовность своих войск в связи с тренировкой ядерных сил РФ

Патрик Райдер прокомментировал маневры России с ядерным стратегическим оружием.

В американском министерстве по обороне рассматривают нынешнюю тренировку стратегических сил сдерживания России как плановое учение, поэтому власти США не повышают боеготовность собственных войск. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Мое понимание заключается в том, что речь идет о заранее запланированном учении. Так что неожиданности тут нет. Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил и их расстановки, что заставило бы нас менять собственную расстановку сил. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне не стали комментировать данные о нехватке у США ракет для систем ПВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now