Патрик Райдер ушел от ответа на вопрос о запасах вооружения в США.

В американском министерстве по обороне фактически отказались комментировать для СМИ сведения о том, что у страны истощается запас некоторых типов ракет, необходимых для работы систем противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос одного из корреспондентов касательно публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ). В материале говорилось о том, что властям США не удалось создать оборонную промышленную базу, которая была бы способна ответить на вызовы крупномасштабной войны на истощение к в европейском регионе, так и на Ближнем Востоке при одновременном поддержании собственной боеготовности.

Я не намерен рассуждать об уровне нашей боеготовности или запасах вооружений... Довольно успешны в том, что касается учета запасов вооружений по всему миру <...> не только для поддержки собственных оперативных планов, но также для реагирования. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патриу Райдер подчеркнул, что власти США неоднократно демонстрировали готовность реагировать Ближнем Востоке. Дополнительно пресса задала вопрос о том, не испытывает ли Пентагон на этом фоне беспокойства относительно готовности ВС США к реагированию на вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе. Чиновник подчеркнул, что США полностью готовы обеспечивать национальные интересы в ИТР.

Пентагон: военные из КНДР якобы направлены в Курскую область.

Фото и видео: YouTube / Defense Now