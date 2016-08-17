Драка после распития алкоголя закончилась выстрелом из травмата на на шоссе Революции

Двое мужчин госпитализированы с огнестрельным ранением и переломами.

В Красногвардейском районе Петербурга произошла стрельба с участием травматического оружия, в результате которой два человека были госпитализированы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел ночью 15 ноября в квартире на шоссе Революции.

По предварительным данным, 41-летний хозяин квартиры распивал алкогольные напитки с ровесником, после чего между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В ходе столкновения один из участников произвел выстрел из травматического пистолета, ранив оппонента в шею. У пострадавшего также зафиксированы переломы ребер, его состояние оценивается как тяжелое.

Хозяин квартиры доставлен в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, колото-резаным ранением пальца и переломом стопы. Возбуждены уголовные дела по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Полиция изъяла травматический пистолет, патроны и стреляную гильзу для проведения баллистической экспертизы.

Фото: Piter.TV