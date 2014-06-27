На Исаакиевской площади дебошир напал на медиков и мешал оказать помощь

Мужчина был задержан, пострадала машина скорой помощи.

Сотрудники полиции Адмиралтейского района задержали 31-летнего мужчину, который напал на автомобиль скорой помощи и мешал медикам оказывать помощь пациенту. Инцидент произошел вечером 15 ноября на Исаакиевской площади.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 18:31 поступило сообщение о том, что агрессивно ведущий себя мужчина не позволяет бригаде скорой помощи осмотреть пациента. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя, который успел повредить ногой двери спецтранспорта и нанести удары по лобовому стеклу, вызвав его растрескивание.

В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол за хулиганство. Устанавливается точный размер материального ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту повреждения имущества.

Фото: Piter.TV