Неизвестный поджёг полицейский участок на Васильевском острове

План "перехват" был объявлен на севере и юге.

Накануне вечером на отдел полиции на улице Кораблестроителей было совершено нападение. По информации источника 78.ru, около 22:55 неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через окно здания. Сотрудникам полиции оперативно удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарных расчетов.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативно-следственные группы, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности нападавших.

По предварительным данным, поджигатель, одетый в яркую куртку, скрылся за рулем Chery Tiggo. Не исключено, что возможный преступник — девушка, и она пересела в другой автомобиль.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка забрала чужую банковскую карту и потратила более 17 тыс. рублей.

Видео: 78.ru