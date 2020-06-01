Ариана Гранде, Тимати Шаламе и другие звезды вышли на улицы во время беспорядков

Актеры и музыканты приняли участие в мирных акциях протеста против полицейского беспредела.

Ариана Гранде, Тимати Шаламе и другие звезды вышли на улицы во время массовых беспорядков. Звезд увидели очевидцы, которые разместили фотографии в социальных сетях. Некоторые представители Голливуда и музыкальной индустрии опубликовали посты о своем участии в протестах из-за гибели чернокожего мужчины в Миннеаполисе. Мирные протесты проходили на фоне беспорядков, в которых приняли участие десятки американских городов. В список попали Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон.

Очевидцы заметили певицу Ариану Гранде в мирной акции протеста в Беверли-Хиллз, а также Западном Голливуде. Девушка пожаловалась на то, что СМИ не освещает мирные протесты, а обращают внимание только на беспорядки.

Актриса Тесса Томпсон из сериала "Мир Дикого Запада" приняла участие в мирной демонстрации в Лос-Анджелесе.

Актер Тимати Шаламе из фильма "Зови меня своим именем" опубликовал в социальных сетях видео, в котором заснял проведение акции протеста в Санта-Монике. Молодой человек держал в руках плакат с именами темнокожих граждан США, которые погибли от рук полицейских. Он заметил, что представители закона начали применять слезоточивый газ в отношении участников шествия.

Известно, что в акции приняли участие актер Джон Кьюсак, рэпер Machine Gun Kelly, актриса Эллен Пейдж, певица Кейлани, актер Ник Кэннон. Портал TMZ заметил в шествии модель Эмили Ратаковски, рэперов Meek Mill и J. Cole, певиц Halsey и Tinashe.

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих.



