Полиции пришлось использовать слезоточивый газ

В Гааге вспыхнули беспорядки после потасовки. Об этом сообщила газета NL Times.

Инцидент произошел 17 февраля между двумя группами граждан Эритреи на территории павильона для проведения мероприятий. В ходе конфликта участники беспорядков бросали в полицию камни, велосипеды и дорожные знаки. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ. Причина столкновения выясняется. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что при беспорядках в Белграде серьезно пострадали полицейские.

Видео: YouTube / Zoetermeer en Omstreken