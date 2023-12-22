  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:49
157
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Гааге вспыхнули беспорядки после потасовки

0 0

Полиции пришлось использовать слезоточивый газ

В Гааге вспыхнули беспорядки после потасовки. Об этом сообщила газета NL Times.

Инцидент произошел 17 февраля между двумя группами граждан Эритреи на территории павильона для проведения мероприятий. В ходе конфликта участники беспорядков бросали в полицию камни, велосипеды и дорожные знаки. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ. Причина столкновения выясняется. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что при беспорядках в Белграде серьезно пострадали полицейские.

Видео: YouTube / Zoetermeer en Omstreken

Теги: беспорядки, гаага, полиция, потасовка
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии