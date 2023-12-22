В Эквадоре сообщили о десяти погибших в ходе беспорядков

Среди погибших числятся двое сотрудников полиции.

В ходе беспорядков в Эквадоре погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции.

Инциденты произошли в городах Гуаякиль и Ноболь. Среди погибших числятся двое сотрудников полиции. Причиной беспорядков стали действия правительства после серии бунтов в тюрьмах. Президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим ЧС, чтобы задействовать силовые структуры в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Затем в стране объявили внутренний вооруженный конфликт, в ходе которого армией был получен приказ нейтрализовать 22 преступные группировки

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Видео: Telegram / РИА Новости