Водитель автомобиля был взят под арест.

В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома. Об этом сообщил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми в социальной сети Х.

Инцидент произошел в ночь на 9 января. Внедорожник серого цвета врезался во внешние ворота Белого дома. Водитель автомобиля был взят под арест. Ведется расследование причины и характера столкновения. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте.

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Видео: Telegram / РИА Новости