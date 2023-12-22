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В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома

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Водитель автомобиля был взят под арест.

В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома. Об этом сообщил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми в социальной сети Х.

Инцидент произошел в ночь на 9 января. Внедорожник серого цвета врезался во внешние ворота Белого дома. Водитель автомобиля был взят под арест. Ведется расследование причины и характера столкновения. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте.

Ранее Кадыров предложил США обменять пленных ВСУ на отмену санкций против его семьи.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: белый дом, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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