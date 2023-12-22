Кадыров предложил США обменять пленных ВСУ на отмену санкций против его семьи

Список пленных политик передал экс-разведчику США Скотту Риттеру.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности освободить украинских военнопленных, пребывающих на территории республики, при условии снятия санкций с его семьи. Список пленных политик передал экс-разведчику США Скотту Риттеру.

У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. <...> Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим", — сказал он на церемонии построения сотрудников силовых структур в столице региона. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров также продемонстрировал видеозапись, в которой украинские пленники подтверждают свои условия обмена - 20 человек на снятие санкций с членов семьи Кадырова, а также с его самолётов и лошадей.

Ранее мы сообщили о том, что Кадыров уволит чиновников, дети которых не знают чеченского.

Фото: ВКонтакте / Рамзан Кадыров, Телеграм / Kadyrov_95