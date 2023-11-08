Кадыров уволит чиновников, дети которых не знают чеченского

Глава Чечни рассказал, у кого есть будущее в регионе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет увольнять представителей своей руководящей команды, если их дети не будут знать местный язык. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в ходе выступления перед местными чиновниками. Ролик с мероприятия опубликован в собственном Telegram-канале главы российского региона. Он пояснил, что молодое поколение, которое не думает и не говорит на чеченском языке, не будет будущего.

Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров: три выстрела в воздух и один в лоб остановят массовые беспорядки.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95