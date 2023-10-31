Кадыров: три выстрела в воздух и один в лоб остановят массовые беспорядки

Глава Чечни рассказал о том, как в регионе будут решаться ситуации с беспорядками.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал региональных силовиков немедленно задерживать зачинщиков массовых беспорядков, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела, то разрешил пускать пулю ему в лоб. В противном случае человек будет задержан и посажен под стражу. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе местного совещания, на котором участие приняли руководители правоохранительных органов, Росгвардии.

... Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Рамзан Кадыров заметил, что подобная провокация, которая произошла в аэропорту Дагестана, также была пресечена в Чечне. Руководитель отметил, что власти не должны идти на поводу у врагов страны и расшатывать ситуацию изнутри.

Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95