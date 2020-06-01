В Вашингтоне протестующие подожгли несколько зданий и проезжую часть.

Пожары в столице США попали на видео. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным корреспондентов, в центре Вашингтона горят несколько зданий. Там проходят массовые беспорядки из-за гибели чернокожего мужчины в Миннеаполисе. Протестующие развели большой костер на дороге около администрации президента США. В качестве топлива послужили деревья, кусты. Некоторые граждане бросали в костер американские флаги, которые предварительно сняли со зданий.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Вашингтоне протестующие громят магазины и припаркованные автомобили. Известно, что от пожара пострадали особняк XIX века и одноэтажная хозяйственная постройка на территории сквера Лафайет. На данный момент полиция использовала против протестующих специальные средства.

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Видео: YouTube / Associated Press