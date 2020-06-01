Пожары в столице США попали на видео. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным корреспондентов, в центре Вашингтона горят несколько зданий. Там проходят массовые беспорядки из-за гибели чернокожего мужчины в Миннеаполисе. Протестующие развели большой костер на дороге около администрации президента США. В качестве топлива послужили деревья, кусты. Некоторые граждане бросали в костер американские флаги, которые предварительно сняли со зданий.
Напомним, что ранее стало известно о том, что в Вашингтоне протестующие громят магазины и припаркованные автомобили. Известно, что от пожара пострадали особняк XIX века и одноэтажная хозяйственная постройка на территории сквера Лафайет. На данный момент полиция использовала против протестующих специальные средства.
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома.
Видео: YouTube / Associated Press
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все