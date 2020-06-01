Американцы разрушают офисы и торговые центры и жгут урны.

В Вашингтоне протестующие громят магазины. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Корреспондент заявил, что бунтующие жители города врываются в здания, разрушают офисные и торговые помещения, а также жгут мусор в урнах. Это произошло после того, как полиция начала оттеснять митингующих от Белого дома.

На данный момент в столице США в массовых беспорядках участвует несколько сотен человек. Толпа направляется по Ай-стрит к администрации президента США. На данный момент правоохранительные органы ограничиваются зачисткой квартала вокруг Белого дома. Они не преследуют участников шествия.

Напомним, что бунт начался после гибели чернокожего мужчины. Представители закона вытащили гражданина из машины, а после уложили на асфальт. Один из полицейских надавал на голову подозреваемого коленом. После этого американец почувтсвовал себя плохо. Его доставили в больницу, где он скончался.

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