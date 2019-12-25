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Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Сегодня, 7:52
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lesjasap

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

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Митингующие американцы дошли до администрации президента США.

Дональда Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома. Об этом сообщили журналисты из The New York Times. В газете рассказали, что агенты секретной службы безопасности приняли решение направить президента США в подземный бункер из-за бунта в Вашингтоне, начавшегося после гибели чернокожего гражданина в Миннесоте из-за грубого задержания полицией. Ранее бункер использовался при терактах.

Американские СМИ сообщили, что к администрации президента США вышли сотни протестующих. Они оскорбляли американского лидера и бросали в сторону Белого дома кирпичи и бутылки. Некоторые советники президента рекомендовали Трампу выступить с обращением к нации, чтобы бунт не усилился. Однако официального заявления 31 мая глава страны не сделал. 

Чиновникам Белого дома рекомендовали остаться дома из-за накаленной обстановки в Вашингтоне. Мэру Мюриэл Боузер пришлось ввести на территории города комендантский час, а также разрешить ввод национальной гвардии для урегулирования конфликта.

В бунтующий Миннеаполис вошли войска Нацгвардии.

Теги: белый дом, бунт, вашингтон, дональд трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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