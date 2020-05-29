Введенные в бунтующий Миннеаполис вошли войска Нацгвардии

По улицам города проехалась боевая техника.

Введенные в бунтующий из-за смерти чернокожего американский город Миннеаполис войска попали на видео. Ролик выложили очевидцы через социальную сеть Twitter. На кадрах заснято, как сотни представителей национальной гвардии США движутся по улицам города.

Журналисты выяснили, что Нацгвардия прибыла на место из-за просьбы губернатора Миннесоты Тима Уолза. Чиновник заявил, что поддерживает мирные акции протеста, но не может не реагировать на беспорядки и разрушения. Он призвал дополнительные силы, чтобы те помогли сохранить безопасную обстановку для местных жителей.

Известно, что вместе с военными в город вошла боевая техника и пожарные машины. В общей сложности Нацгвардия направила в Миннеаполис 500 своих представителей.

Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии. В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок. Бунт в США из-за смерти чернокожего привел к новой гибели.

Видео: Twitter/ Chitrali19