Медведев уступил в первом круге "Уимблдона"

Россиянин впервые в карьере вылетел на ранней стадии турнира.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на "Уимблдоне", третьем в сезоне турнире Большого шлема.

В первом круге соперником девятой ракетки мира был француский спортсмен Бенжамен Бонзи. Медведев уступил со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 7 минут.

Медведев впервые в карьере не смог пройти первый круг "Уимблдона". В прошлом году россиянин дошел до полуфинальной стадии турнира. Бонзи сыграет во втором круге с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Бублику в финале турнира в Галле.

Видео: YouTube / Wimbledon