Депутат Госдумы заявил о нормализации обстановки в Венесуэле на фоне протестов

По его словам, после разрешения спецслужб российские наблюдатели вернутся домой.

Депутат Госдумы Алексей Волоцков заявил о нормализации обстановки в Венесуэле на фоне протестов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, российские наблюдатели, прибывшие в Венесуэлу на президентские выборы, переждали беспорядки в здании посольства. Волоцков отметил, что после разрешения спецслужб они вернутся домой. Он также подчеркнул, что власти готовы к возобновлению протестов, организованных противниками итогов выборов главы государства.

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