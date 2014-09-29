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Врач-терапевт Звонков рассказал, как помочь человеку при ударе молнии
Сегодня, 9:28
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Врач-терапевт Звонков рассказал, как помочь человеку при ударе молнии

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По словам эксперта, после попадания молнии человеку потребуется глюкоза.

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, как помочь человеку при ударе молнии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, после попадания молнии человеку потребуется глюкоза. Он порекомендовал напоить пострадавшего чаем с сахаром и солью. В качестве ручной реанимации Звонков посоветовал применить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При этом врач добавил, что человеку в любом случае нужна госпитализация.

Ранее синоптик Позднякова сообщила о неустойчивой погоде с ливнями в Москве.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, первая помощь, удар молнии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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