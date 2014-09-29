Врач-терапевт Звонков рассказал, как помочь человеку при ударе молнии

По словам эксперта, после попадания молнии человеку потребуется глюкоза.

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, как помочь человеку при ударе молнии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, после попадания молнии человеку потребуется глюкоза. Он порекомендовал напоить пострадавшего чаем с сахаром и солью. В качестве ручной реанимации Звонков посоветовал применить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При этом врач добавил, что человеку в любом случае нужна госпитализация.

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Фото: Piter.tv