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Синоптик Позднякова сообщила о неустойчивой погоде с ливнями в Москве
Сегодня, 13:28
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Синоптик Позднякова сообщила о неустойчивой погоде с ливнями в Москве

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Она добавила, что в первые дни столицу могут накрыть дожди.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о неустойчивой погоде с ливнями в столице. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, неустойчивая погода продержится в Москве до конца текущей недели. Она добавила, что в первые дни столицу могут накрыть дожди. Также Позднякова отметила, что температура до конца недели сохранится в пределах +22…23 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: дожди, мнение эксперта, москва, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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