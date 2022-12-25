Аналитик Мясоедов допустил появление RuStore и Mir Pay в iPhone

По словам эксперта, Apple борется за сохранение российского рынка.

Специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов допустил появление магазина приложений RuStore и платежной системы Mir Pay в смартфонах iPhone. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, после давления европейских антимонопольных регуляторов Apple разрешила устанавливать в своих смартфонах несколько аналогов сервиса AppStore. Он подчеркнул, что компания может пойти на встречу российским регуляторам. Мясоедов отметил, что Apple борется за сохранение российского рынка, но не может открыть доступ к RuStore и Mir Pay из-за санкционного давления.

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