Дебоширку с признаками алкогольного опьянения доставили в отделение.

В Краснодаре полуголая женщина напала с вилкой на полицейского. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на полицию Кубани.

Инцидент произошел 26 июля на улице Беличенко. Полицейский приехал по вызову соседей ,котоорые пожаловались на громкую музыку в одной из квартир. Сотрудник правоохранительных органов попросил жильцов квартиры убавить громкость, на что получил в ответ нецензурную брань. Затем на него с вилкой в руке напала замотанная в полотенце женщина. Злоумышленница поранила полицейскому голову и избивала коленом. Дебоширку с признаками алкогольного опьянения доставили в отделение.

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Фото: Piter.tv