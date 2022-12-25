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В Краснодаре полуголая женщина напала с вилкой на полицейского
Сегодня, 13:23
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В Краснодаре полуголая женщина напала с вилкой на полицейского

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Дебоширку с признаками алкогольного опьянения доставили в отделение.

В Краснодаре полуголая женщина напала с вилкой на полицейского. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на полицию Кубани.

Инцидент произошел 26 июля на улице Беличенко. Полицейский приехал по вызову соседей ,котоорые пожаловались на громкую музыку в одной из квартир. Сотрудник правоохранительных органов попросил жильцов квартиры убавить громкость, на что получил в ответ нецензурную брань. Затем на него с вилкой в руке напала замотанная в полотенце женщина. Злоумышленница поранила полицейскому голову и избивала коленом. Дебоширку с признаками алкогольного опьянения доставили в отделение.

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Фото: Piter.tv

Теги: женщина, квартира, краснодар, нападение на полицейского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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