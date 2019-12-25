Автоэксперт Лигачев заявил об активном спросе на машины в России

По его словам, люди не хотят покупать машины через полгода по цене выше нынешней.

Автоэксперт Константин Лигачев заявил об активном спросе на машины в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам специалиста, выросло не только количество звонков в автосалоны, но и число заключенных договоров купли-продажи. Лигачев отметил ,что люди не хотят покупать машины через полгода по цене выше нынешней. Также на спрос могла повлиять информация о возможном повышении утильсбора и ключевой ставки в июле 2024 года.

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Фото: Piter.tv