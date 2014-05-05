Блогер Wylsacom рассказал, чего стоит ожидать от iPhone 16

По словам эксперта, iPhone остается самым популярным смартфоном в мире.

Блогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, рассказал, чего стоит ожидать от новой линейки смартфонов iPhone 16. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, не стоит ожидать большого скачка в дизайне или отдельных элементах новых устройств, которые должны представить в сентябре 2024 года. При этом Wylsacom отметил, что будут достаточно серьезные изменения. Он уточнил, что Apple могут представить обновленные камеры на 48 Мп и отдельную кнопку для запуска съемки. Блогер подчеркнул, что iPhone остается самым популярным смартфоном в мире, однако взрывной интерес к новым моделям малопредсказуем.

Ранее подполковник Попов заявил, что взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы.

Фото: Pixabay.com