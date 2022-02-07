Подполковник Попов заявил, что взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

Также эксперт предостерег от поспешных выводов относительно мотива преступления.

Подполковник запаса Андрей Попов заявил, что взрыв автомобиля в Москве могли устроить непрофессионалы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал инцидент, который произошел 24 июля в столице. По словам Попова, мощность взрывного устройства могла составлять около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Он предположил, что преступники не имели возможности и времени установить более мощный кумулятивный снаряд. Также подполковник предостерег от поспешных выводов относительно мотива преступления. Попов отметил, что кроме иностранных спецслужб существует еще организованная преступность внутри страны.

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Фото: Piter.tv