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Подполковник Попов заявил, что взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы
Сегодня, 14:45
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Подполковник Попов заявил, что взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

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Также эксперт предостерег от поспешных выводов относительно мотива преступления.

Подполковник запаса Андрей Попов заявил, что взрыв автомобиля в Москве могли устроить непрофессионалы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал инцидент, который произошел 24 июля в столице. По словам Попова, мощность взрывного устройства могла составлять около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Он предположил, что преступники не имели возможности и времени установить более мощный кумулятивный снаряд. Также подполковник предостерег от поспешных выводов относительно мотива преступления. Попов отметил, что кроме иностранных спецслужб существует еще организованная преступность внутри страны.

Ранее "Ветераны России" потребовали не признавать хоббихорсинг видом спорта.

Фото: Piter.tv

Теги: взрыв автомобиля, мнение эксперта, москва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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