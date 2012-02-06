"Ветераны России" потребовали не признавать хоббихорсинг видом спорта

Данное обращение направили министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

Общественное движение "Ветераны России" потребовало не признавать хоббихорсинг видом спорта. Об этом сообщил председатель партии Ильдар Резяпов в интервью телеканалу "360".

По его словам, данное обращение направили министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Резяпов отметил, что в движении считают хоббихорсинг деструктивным течением, которое стирает грань между человеком и животными. Он также подчеркнул, что данная дисциплина стремится "оскотинить" людей. Отметим, что хоббихорсинг является имитацией движений всадника и лошади, в которой люди "ездят" на палках с игрушечными головами животных.

Ранее в Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после инцидента в Махачкале.

Фото: hobbyhorsestalmaaike.nl