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"Ветераны России" потребовали не признавать хоббихорсинг видом спорта
Сегодня, 15:27
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"Ветераны России" потребовали не признавать хоббихорсинг видом спорта

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Данное обращение направили министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

Общественное движение "Ветераны России" потребовало не признавать хоббихорсинг видом спорта. Об этом сообщил председатель партии Ильдар Резяпов в интервью телеканалу "360".

По его словам, данное обращение направили министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Резяпов отметил, что в движении считают хоббихорсинг деструктивным течением, которое стирает грань между человеком и животными. Он также подчеркнул, что данная дисциплина стремится "оскотинить" людей. Отметим, что хоббихорсинг является имитацией движений всадника и лошади, в которой люди "ездят" на палках с игрушечными головами животных.

Ранее в  Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после инцидента в Махачкале.

Фото: hobbyhorsestalmaaike.nl

Теги: ветераны россии, спорт, хоббихорсинг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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